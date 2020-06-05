2020-06-05T14:00:42+03:00
Происшествия

В Тверской области мотоциклист сбил десятилетнюю девочку на велосипеде

Оба участника ДТП - в больнице
Ольга ТРОФИМОВА
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В результате ДТП пострадала девочка и мотоциклистВ результате ДТП пострадала девочка и мотоциклистФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 5 июня, на улице Береговая в деревне Мста Удомельского городского округа.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 10-летняя девочка ехала с бабушкой на велосипедах, попутно с ними ехал 30-летний водитель на мотоцикле "Чизет". Девочка испугалась, вильнула в сторону и столкнулась с ним.

В результате ДТП пострадала девочка и мотоциклист. Мотоциклиста увезли в больницу до приезда сотрудников ДПС. Девочка без сознания доставлена в Удомельскую ЦМСЧ 141.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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