Получить единовременную выплату хотят уже более 106 тысяч семей Тверской области
Семьи Тверской области начали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей с 1 июня, на 4 июня было подано уже более 106 тысяч заявлений на 139 тысяч детей. Напомним, единовременная выплата полагается на на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.
Абсолютное большинство заявлений уже одобрены, сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.
Заявления рассматриваются в определённый срок - в течение пяти рабочих дней. В случае одобрения средства перечисляются в течение трёх рабочих дней.
Если с момента подачи вами заявления уже прошло восемь рабочих дней, но денег вы не получили, составьте обращение через электронный сервис ПФР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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