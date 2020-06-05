Получить единовременную выплату хотят уже более 106 тысяч семей Тверской области

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:38:06+03:00

Выплаты полагаются на каждого ребёнка от 3 до 16 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Семьи Тверской области начали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей с 1 июня, на 4 июня было подано уже более 106 тысяч заявлений на 139 тысяч детей. Напомним, единовременная выплата полагается на на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.

Абсолютное большинство заявлений уже одобрены, сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

Заявления рассматриваются в определённый срок - в течение пяти рабочих дней. В случае одобрения средства перечисляются в течение трёх рабочих дней.

Если с момента подачи вами заявления уже прошло восемь рабочих дней, но денег вы не получили, составьте обращение через электронный сервис ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU