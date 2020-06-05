Северный обход Твери построят за два года
Северный обход рассчитывают построить за два года: с 2021 по 2023 год. На участках дороги планируется создать четыре полосы движения, на развязках - по шесть и восемь полос.
5 июня вопросы создания северного обхода Твери - финального этапа строительства федеральной трассы М-11 - обсудили губернатор Игорь Руденя и председатель правления госкомпании «Росавтодор» Вячеслав Петушенко.
Как отметил Игорь Руденя, северный обход Твери позволит улучшить логистику, автомобильное сообщение северо-восточных территорий Тверской области с соседними регионами. Это может стать импульсом к развитию старых и новых предприятий, например, в аграрном секторе, в ряде муниципалитетов Верхневолжья.
Вячеслав Петрушенко рассказал о планах строительства северного обхода.
Сейчас идет работа по созданию проекта объекта.
Запланировано, что будет построено 35 искусственных сооружений, включая мостовой переход через Волгу со стороны Москвы, нескольких транспортных развязок, в том числе с дорогами регионального значения «Тверь - Рождествено - 1 Мая - Ильинское» и «Тверь - Бежецк – Весьегонск - Устюжна».
К слову, для строительства северного обхода используют более 12 млн куб. метров песка, свыше 1 млн тонн асфальтобетона, 70 тыс. кв. м термопластика. На участке будет установлено свыше 870 дорожных знаков и указателей.
Карта с изображением будущего обхода. Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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