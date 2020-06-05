Губернатор помог волонтерам сажать деревья у нового детсада в Твери

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:23:04+03:00

Рядом с детсадом сажали туи и можжевельник. Фото: ПТО

Изменить размер текста: A A

5 июня губернатор Игорь Руденя начал с мероприятия на свежем воздухе. В честь дня Эколога помог волонтерам сажать 15 туй и 10 кустов можжевельника у нового детского сада в микрорайоне «Южный» Твери.

Напомним, детсад был построен в 2020 году по нацпроекту «Демография».

На посадке туй и можжевельника дело не закончится. Озеленение еще будет продолжено.

Всего у детского сада высажено 15 туй и 10 кустов можжевельника. Запланировано дальнейшее благоустройство и озеленение территории.

5 июня в Твери также запланирована уборка берегов реки Тьмака в районе ландшафтного парка в рамках всероссийской акции «Вода России», посадка 15 саженцев каштана.

Уже посажены сосны и установлен информационный аншлаг в Комсомольской роще.

Также сегодня будет дан старт флешмобу «Сохраним природу Верхневолжья». Каждый житель региона при желании может привести в порядок любимое место отдыха - сквер, парк, поляну в лесу. А затем выложить фото в соцсетях с хештэгом #сохраню_природу_верхневолжья. А может и не выложить.

ИСТОЧНИК KP.RU