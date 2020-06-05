2020-06-05T12:49:19+03:00
Происшествия

В Конаковском районе Тверской области две девочки пострадали в ДТП

Угрозы жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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Фото с места аварии. Фото: УГИБДД МВД по Тверской областиФото с места аварии. Фото: УГИБДД МВД по Тверской области
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Авария произошла утром, 5 июня, на 140-м км+950 м трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке дороги, на светофоре, столкнулись два автомобиля - "Вольво" и "Ниссан Альмера" (задний вариант). В результате ДТП пострадали водитель-виновник автомобиля "Ниссан" и две пассажирки - девочки 9 и 10 лет. Младшая находилась в удерживающем устройстве, пристегнута ремнем безопасности, вторая не пристегнута. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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