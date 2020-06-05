Жителя Тверской области будут судить за дачную кражу
Ему грозит до шести лет лишения свободы
За кражу будут судить жителя Тверской областиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Пеновского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись отсутствием хозяина – иногороднего жителя, мужчина проник в его дом и похитил имущество на сумму около 7 тыс. рублей. Похищенное мужчина продал, чтобы купить спиртное.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора Пеновского районанаправлены в суд для рассмотрения по существу.
За совершенное преступление мужчине грозит наказание до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU