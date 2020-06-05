Жителя Тверской области будут судить за дачную кражу

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:19:54+03:00

За кражу будут судить жителя Тверской области Фото: Мария ЛЕНЦ

Ему грозит до шести лет лишения свободы

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В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Пеновского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись отсутствием хозяина – иногороднего жителя, мужчина проник в его дом и похитил имущество на сумму около 7 тыс. рублей. Похищенное мужчина продал, чтобы купить спиртное.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора Пеновского районанаправлены в суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление мужчине грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU