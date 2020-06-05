В Тверской области растёт количество больных коронавирусом

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:43:26+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 71 человека. Общее количество зараженных на 5 июня составило - 1875. После заболевания выздоровели 1338 человека (+44 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

498 пациента (+25 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 39 (+2 за минувшие сутки) человек. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 669 случаев, далее идут Кимры - 405 зараженных и Конаковский район -170.

По стране зафиксировано 8726 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU