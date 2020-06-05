Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Тверской области

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:30:27+03:00

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В полицию обратилась 33-летняя жительница города Кимры и сообщила о краже принадлежащего ей велосипеда.

На месте происшествия полицейские выяснили, что транспортное средство похитили из подъезда дома. Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, и вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Похищенный велосипед вернули владелице.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU