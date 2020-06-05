Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Тверской области
В полицию обратилась 33-летняя жительница города Кимры и сообщила о краже принадлежащего ей велосипеда.
На месте происшествия полицейские выяснили, что транспортное средство похитили из подъезда дома. Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, и вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Похищенный велосипед вернули владелице.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU