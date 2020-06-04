В Конаковском районе водителю большегруза стало плохо во время движения
Он попал в ДТП
Водителю стало плохо во время движения Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла на 117-м км+450 м автодороги М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель на большегрузе "Исузу" ехал в сторону Москвы, когда ему стало плохо, и он врезался в дерево.
Мужчину осматривает скорая, он находится в сознании, но не может говорить. Из видимых повреждений у него - ссадины, ушибы головы.
ИСТОЧНИК KP.RU