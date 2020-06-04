В Тверской области у четырех таксистов изъяли автомобили

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:25:35+03:00

Автомобили нарушителей помещены на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

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4 июня во Ржеве автоинспекторы УГИБДД России по Тверской области провели профилактическое мероприятие "Легковое такси".

В ходе рейда инспекторы остановили четырех водителей легковых автомобилей, которые осуществляли перевозку пассажиров на коммерческой основе без соответствующего разрешения.

- Автомобили нарушителей были изъяты и помещены на охраняемую стоянку. В отношении водителей составили административные материалы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU