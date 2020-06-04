Шестеро жителей Твери оштрафованы за нарушение запрета о посещении общественных мест
Перед судом предстали шесть жителей Твери. Граждан привлекли к административной ответственности за нахождение в местах массового скопления граждан.
Напомним, что из-за коронавируса в Тверской области действует ряд ограничительных мер, в частности на посещение общественных мест - парков, скверов и др.
Решением суда пятерым местным жителям назначены штрафы в размере 1000 рублей каждому, еще один нарушитель оштрафован на 5000 рублей за непредъявление по требованию уполномоченного должностного лица документа, удостоверяющего личность.
Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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