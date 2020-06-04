2020-06-04T14:45:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Шестеро жителей Твери оштрафованы за нарушение запрета о посещении общественных мест

Решение вынес Пролетарский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Жители Твери заплатят штраф за нахождение в общественных местах Фото: архив "КП"Жители Твери заплатят штраф за нахождение в общественных местах Фото: архив "КП"
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Перед судом предстали шесть жителей Твери. Граждан привлекли к административной ответственности за нахождение в местах массового скопления граждан.

Напомним, что из-за коронавируса в Тверской области действует ряд ограничительных мер, в частности на посещение общественных мест - парков, скверов и др.

Решением суда пятерым местным жителям назначены штрафы в размере 1000 рублей каждому, еще один нарушитель оштрафован на 5000 рублей за непредъявление по требованию уполномоченного должностного лица документа, удостоверяющего личность.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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