2020-06-04T14:27:57+03:00
Происшествия

За мошенничество с чужой кредиткой задержана жительница Твери

Ей грозит до пяти лет лишения свободы
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина расплачивалась в магазине чужой кредиткойЖенщина расплачивалась в магазине чужой кредиткойФото: Анастасия Осипова
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В УМВД России по городу Твери обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что с ее крдитной карты, пропавшей накануне, были списаны 6000 рублей.

Полицейские установили, что чужой кредиткой расплачивалась в магазине 45-летняя жительница областного центра.

Подозреваемую доставили в дежурную часть полиции, где она созналась в содеянном. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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