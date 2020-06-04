Мясные котлеты с листериями производили в Твери
Некачественные мясные полуфабрикаты были выявлены на предприятии-производителе города Твери инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области.
Образцы были направлены на исследование в Тверскую межобластную ветлабораторию. В ходе проверки специалисты выявили листерии в пробе мясных рубленых котлет, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции».
Управлением Россельхознадзора по Тверской области приняты меры по недопущению оборота некачественной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU