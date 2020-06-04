Мясные котлеты с листериями производили в Твери

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:47:14+03:00

В котлетах из свинины нашли листерии Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Некачественные мясные полуфабрикаты были выявлены на предприятии-производителе города Твери инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Образцы были направлены на исследование в Тверскую межобластную ветлабораторию. В ходе проверки специалисты выявили листерии в пробе мясных рубленых котлет, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции».

Управлением Россельхознадзора по Тверской области приняты меры по недопущению оборота некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU