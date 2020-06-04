Кожевенный завод в Тверской области задолжал работникам 40 миллионов рублей
Прокуратура Тверской области проверила информацию о задолженности по заработной плате перед работниками кожевенного завода, расположенного в регионе.
Установлено, что 902 сотрудника организации не получили заработную плату за апрель и март 2020 года. Задолженность составила 40,8 млн. рублей.
Генеральному директору общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По постановлению Осташковского межрайонного прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
Прокурор Тверской области Сергей Лежников встретился с трудовым коллективом предприятия, принял письменные обращения. В защиту прав работников прокурором объявлено предостережение генеральному директору общества о недопустимости нарушения закона.
Задолженность по заработной плате погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU