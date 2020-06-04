Кожевенный завод в Тверской области задолжал работникам 40 миллионов рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:28:31+03:00

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Прокуратура Тверской области проверила информацию о задолженности по заработной плате перед работниками кожевенного завода, расположенного в регионе.

Установлено, что 902 сотрудника организации не получили заработную плату за апрель и март 2020 года. Задолженность составила 40,8 млн. рублей.

Генеральному директору общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По постановлению Осташковского межрайонного прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности.

Прокурор Тверской области Сергей Лежников встретился с трудовым коллективом предприятия, принял письменные обращения. В защиту прав работников прокурором объявлено предостережение генеральному директору общества о недопустимости нарушения закона.

Задолженность по заработной плате погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU