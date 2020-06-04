В Тверской области обокрали дачницу из Москвы
В полицию с заявлением о краже обратилась 51-летняя жительница Москвы и сообщила о пропаже имущества с территории дачного участка.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленник повредил навесной замок входной двери, проник в сарай и баню и похитил бытовую технику. Ущерб составил 60 000 рублей.
В ходе розыска личность и местонахождение подозреваемого в краже были установлены. Им оказался неработающий 60-летний житель Торжокского района. Часть похищенного злоумышленник вернул.
Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU