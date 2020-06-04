В Тверской области обокрали дачницу из Москвы

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:18:36+03:00

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В полицию с заявлением о краже обратилась 51-летняя жительница Москвы и сообщила о пропаже имущества с территории дачного участка.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленник повредил навесной замок входной двери, проник в сарай и баню и похитил бытовую технику. Ущерб составил 60 000 рублей.

В ходе розыска личность и местонахождение подозреваемого в краже были установлены. Им оказался неработающий 60-летний житель Торжокского района. Часть похищенного злоумышленник вернул.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU