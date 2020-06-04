В Тверской области за сутки от коронавируса вылечились 65 человек

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:48:50+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 73 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии в регионе. Общее количество зараженных на 4 июня составило - 1804 человека. После заболевания выздоровели 1294 человека (+65 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

473 пациента (+4 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 37 (+4 за минувшие сутки) человек. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 638 случаев, далее идут Кимры - 399 зараженных и Конаковский район -165.

По стране зафиксировано 8831 новый случай коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU