2020-06-04T10:48:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области за сутки от коронавируса вылечились 65 человек

Подтверждено 73 новых случая
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области продолжается тестирование на коронавирусВ Тверской области продолжается тестирование на коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Тверской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 73 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии в регионе. Общее количество зараженных на 4 июня составило - 1804 человека. После заболевания выздоровели 1294 человека (+65 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

473 пациента (+4 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 37 (+4 за минувшие сутки) человек. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 638 случаев, далее идут Кимры - 399 зараженных и Конаковский район -165.

По стране зафиксировано 8831 новый случай коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области у четырех таксистов изъяли автомобили
Шестеро жителей Твери оштрафованы за нарушение запрета о посещении общественных мест
За мошенничество с чужой кредиткой задержана жительница Твери
Мясные котлеты с листериями производили в Твери
Кожевенный завод в Тверской области задолжал работникам 40 миллионов рублей
В Тверской области обокрали дачницу из Москвы
Пожилая женщина попала под машину на проспекте Победы в Твери
1810 коек для больных коронавирусом развернуто в Тверской области
Под Тверью появилось граффити головы с усами из травы
В Тверской области за сутки от коронавируса вылечились 65 человек
В Твери водитель легковушки, уходя от столкновения, врезался в столб
В Твери "Лада Приора" протаранила автомобиль дорожных служб
Администрацию района в Тверской области обязали определить места сбора мусора
Для Бежецка - бассейн, для Пено - новый ДК
Игорь Руденя расскажет об испытаниях препарата от коронавируса в Тверской области
За нарушение самоизоляции оштрафовали медработника в Тверской области
Ботанический сад открыли для посетителей в Твери
С начала года приставы взыскали по алиментам 105 миллионов рублей в Тверской области
В Тверской области организация задолжала работникам свыше 360 тысяч рублей