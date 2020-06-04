В Твери водитель легковушки, уходя от столкновения, врезался в столб

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:22:20+03:00

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 3 июня, в районе дома №5 по улице Конечная в Твери.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу и создал помеху в движении автомобилю "ВАЗ 21144" под управлением 19-летнего водителя.

Пытаясь уйти от столкновения, водитель "ВАЗ" съехал на обочину и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП пострадала 18-летняя девушка-пассажир. Помощь ей оказали на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU