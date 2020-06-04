В Твери "Лада Приора" протаранила автомобиль дорожных служб

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:13:35+03:00

В Твери "Лада" протаранила автомобиль дорожных служб Фото: УГИБДД России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла 3 июня в районе дома №21 по улице Андрея Дементьева в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 25-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", наехал на стоящий автомобиль "ГАЗ САЗ 2505" под управлением 58-летнего водителя, который остановился на проезжай части для осуществления дорожных работ.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля "Лада Приора" получила травмы, на месте ее осмотрели медики бригады скорой помощи. От госпитализации девушка отказалась.

Водитель легкового автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU