2020-06-04T09:13:35+03:00
Происшествия

В Твери "Лада Приора" протаранила автомобиль дорожных служб

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери "Лада" протаранила автомобиль дорожных служб Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Твери "Лада" протаранила автомобиль дорожных служб Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 3 июня в районе дома №21 по улице Андрея Дементьева в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 25-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", наехал на стоящий автомобиль "ГАЗ САЗ 2505" под управлением 58-летнего водителя, который остановился на проезжай части для осуществления дорожных работ.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля "Лада Приора" получила травмы, на месте ее осмотрели медики бригады скорой помощи. От госпитализации девушка отказалась.

Водитель легкового автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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