Администрацию района в Тверской области обязали определить места сбора мусора

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:04:12+03:00

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В ходе проверки прокуратурой Тверской области установлено, что администрацией Молоковского района не определена схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории нескольких поселений. Не утвержден и не ведется их реестр.

Прокуратура выступила в защиту прав граждан на благоприятную окружающую среду и направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия муниципального органа и понуждении устранить выявленные нарушения. Требования удовлетворены.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU