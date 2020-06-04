2020-06-04T09:04:12+03:00
Общество

Администрацию района в Тверской области обязали определить места сбора мусора

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Администрацию обязали определить площадки для ТБОАдминистрацию обязали определить площадки для ТБОФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В ходе проверки прокуратурой Тверской области установлено, что администрацией Молоковского района не определена схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории нескольких поселений. Не утвержден и не ведется их реестр.

Прокуратура выступила в защиту прав граждан на благоприятную окружающую среду и направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия муниципального органа и понуждении устранить выявленные нарушения. Требования удовлетворены.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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