Администрацию района в Тверской области обязали определить места сбора мусора
Нарушения выявила прокуратура
Администрацию обязали определить площадки для ТБОФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В ходе проверки прокуратурой Тверской области установлено, что администрацией Молоковского района не определена схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории нескольких поселений. Не утвержден и не ведется их реестр.
Прокуратура выступила в защиту прав граждан на благоприятную окружающую среду и направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия муниципального органа и понуждении устранить выявленные нарушения. Требования удовлетворены.
Решение не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU