В Тверской области столкнулись две легковушки, пострадала женщина

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:59:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла днем, 2 июня, в районе дома №43/75 по улице Большая Спасская в Ржеве Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 46-летняя женщина-водитель автомобиля "Рено Логан", двигаясь со стороны улицы Калинина, при перестроении с крайней правой полосы не предоставила преимущество в движении автомобилю "ВАЗ 21214" под управлением 25-летнего водителя, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП пострадала водитель "Рено Логан". Женщину доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU