В Тверской области столкнулись две легковушки, пострадала женщина
Ее доставили в больницу
Женщина-водитель иномарки получила травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 2 июня, в районе дома №43/75 по улице Большая Спасская в Ржеве Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 46-летняя женщина-водитель автомобиля "Рено Логан", двигаясь со стороны улицы Калинина, при перестроении с крайней правой полосы не предоставила преимущество в движении автомобилю "ВАЗ 21214" под управлением 25-летнего водителя, который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП пострадала водитель "Рено Логан". Женщину доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU