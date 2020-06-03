Мясом без документов торговали в Калязине Тверской области

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:49:10+03:00

Мясом без документов торговали в Калязине Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В ходе проверки соблюдения ветеринарного законодательства индивидуальным предпринимателем прокуратурой Калязинского района был выявлен ряд нарушений.

В частности, предприниматель осуществляла хранение и реализацию охлажденного мяса крупного рогатого скота - 120 кг; мяса свинины - 200 кг; мяса баранины - 20 кг; мяса домашней птицы - 80 кг; рыбы мороженой - 8 кг; колбасных изделий - 3 кг без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов.

По факту нарушения Прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении, предприниматель оштрафована.

ИСТОЧНИК KP.RU