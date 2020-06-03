В Тверской области неопытный водитель стал виновником ДТП с пострадавшими
ДТП произошло вечером, 2 июня, на перекрестке улиц Орудовской и Октябрьской в поселке Сандово.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 20-летний водитель, управляя автомобилем "HYUNDAI CRETA", двигаясь на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю "DAEWOO NEXIA" под управлением 22-летнего водителя.
В результате ДТП водитель "HYUNDAI CRETA", 54-летняя женщина-пассажир автомобиля "HYUNDAI CRETA" (не пристегнута ремнем безопасности), водитель автомашины "DAEWOO NEXIA" и 41-летняя женщина-пассажир с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU