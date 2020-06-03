Житель Тверской области выращивал в оранжерее наркотические растения
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Калязинского отделения полиции выяснили, что хозяин одного из местных дачных домов причастен к хранению и культивированию наркосодержащих растений.
Полицейские выехали по указанному адресу и в доме мужчины обнаружили потайную оранжерею, в которой мужчина выращивал наркотик. В результате обыска помещения сотрудники полиции изъяли более 340 наркосодержащих растений.
Посевы также были обнаружены и на приусадебном участке. Растения, по словам 48-летнего хозяина, он выращивал для собственного потребления.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU