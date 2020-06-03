Житель Тверской области выращивал в оранжерее наркотические растения

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:31:30+03:00

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Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Калязинского отделения полиции выяснили, что хозяин одного из местных дачных домов причастен к хранению и культивированию наркосодержащих растений.

Полицейские выехали по указанному адресу и в доме мужчины обнаружили потайную оранжерею, в которой мужчина выращивал наркотик. В результате обыска помещения сотрудники полиции изъяли более 340 наркосодержащих растений.

Посевы также были обнаружены и на приусадебном участке. Растения, по словам 48-летнего хозяина, он выращивал для собственного потребления.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU