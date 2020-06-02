В Тверской области вдвое увеличат выплату награждаемым знаком «Слава отца»
Прилагающуюся к почётному знаку Тверской области «Слава отца» выплату увеличат вдвое - с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.
Эта награда введена в регионе по инициативе губернатора Игоря Руденя. Почетный знак будет вручаться отцам и усыновителям, которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке пятерых и более детей.
- Нам очень важно подчеркнуть статус многодетной семьи. Труд многодетных родителей непростой, это очень высокая ответственность и, конечно, это пример для окружающих, - отметил Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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