2020-06-02T19:57:13+03:00
Общество

26 малоимущих семей смогут переехать в новое жилье в Тверской области

Они получат поддержку региона
Александр ЖМУЛИН
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Из бюджета региона при участии муниципалитетов семьям на новое жилье в целом выделят 40 млн. рублей.Из бюджета региона при участии муниципалитетов семьям на новое жилье в целом выделят 40 млн. рублей.Фото: "КП" Архив
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В регионе на покупку нового жилья для 26 многодетных семей с невысоким доходом в этом году будет выделено около 38 млн. рублей из областного бюджета, еще 8 млн составит доля софинансирования муниципалитетов.

Благодаря этим средствам новое жилье получат семьи из 19 муниципалитетов.

Решение озвучено 2 июля на заседании правительства Тверской области. Как сообщил губернатор Игорь Руденя, на этой неделе будут рассмотрены возможности расширить масштаб программы помощи по улучшению жилищных условий малоимущих семей.

– Планируем в течение ближайших двух-трех лет закрыть очередь – это более 400 семей, которым необходимо улучшить условия проживания, – пояснил журналистам Игорь Руденя.

Поддержка оказывается семьям, где воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые стоят на учёте как нуждающиеся в жилье. Для участия в программе семья должна проживать в Тверской области не менее пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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