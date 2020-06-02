В Тверской области предприятие задолжало работникам 170 тысяч рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:03:18+03:00

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Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, в период с мая по декабрь 2019 года на предприятии, расположенном в Вышневолоцком городском округе Тверской области, двое работников не получали заработную плату, задолженность составила 170 тысяч рублей.

- При этом, достоверно известно, что руководство организации имело реальную возможность выплачивать заработную плату работникам, однако не делало этого, руководствуясь иной личной заинтересованностью, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU