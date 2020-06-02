В Тверской области предприятие задолжало работникам 170 тысяч рублей
Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
По версии следствия, в период с мая по декабрь 2019 года на предприятии, расположенном в Вышневолоцком городском округе Тверской области, двое работников не получали заработную плату, задолженность составила 170 тысяч рублей.
- При этом, достоверно известно, что руководство организации имело реальную возможность выплачивать заработную плату работникам, однако не делало этого, руководствуясь иной личной заинтересованностью, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU