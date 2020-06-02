Продавец меда ограбил пенсионерку в Твери
Ущерб составил 200 тысяч рублей
Подозреваемого задержала полицияФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию обратилась 87-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что к ней в квартиру пришел торговец медом. Пенсионерка согласилась приобрести товар, а когда достала деньги мужчина выхватил их из рук бабушки и убежал.
Ущерб составил 200 тысяч рублей. О случившемся потерпевшая сообщила родственникам, а затем позвонила в полицию.
По подозрению в совершении грабежа полицейские задержали ранее судимого 42-летнего жителя Конаковского района.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU