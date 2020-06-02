Звание «Почетный журналист» собираются учредить в Тверской области
В регионе появится еще одно звание - «Почетный журналист Тверской области». Об этом 2 июня говорили на заседании областного правительства.
Как пояснил губернатор Игорь Руденя, присваивать звание будут профессионалам СМИ за заслуги в развитии журналистики. Причем стаж работы в СМИ должен быть не менее 15 лет.
Губернатор отметил, что журналистика в Тверской области имеет особый статус, напомнив при этом про таких известных литераторов, как Андрей Дементьев и Борис Полевой.
- Это часть истории нашей тверской журналистики, которая ставит регион на высокий уровень. У нас очень талантливые люди, которые любят свою Родину, и где бы они ни были, всегда находят момент, чтобы упомянуть о своем родном крае, - сказал Игорь Руденя.
Как сообщает областное правительство, инициатива об учреждении в регионе нового звания для журналистов принадлежит самим представителям СМИ Верхневолжья. Кому именно, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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