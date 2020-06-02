Звание «Почетный журналист» собираются учредить в Тверской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:49:24+03:00

Новое звание будут вручать за заслуги в развитии журналистики региона Фото: Александр ЖМУЛИН

Претендовать на него смогут только те представители СМИ, которые отдали профессии не менее 15 лет

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В регионе появится еще одно звание - «Почетный журналист Тверской области». Об этом 2 июня говорили на заседании областного правительства.

Как пояснил губернатор Игорь Руденя, присваивать звание будут профессионалам СМИ за заслуги в развитии журналистики. Причем стаж работы в СМИ должен быть не менее 15 лет.

Губернатор отметил, что журналистика в Тверской области имеет особый статус, напомнив при этом про таких известных литераторов, как Андрей Дементьев и Борис Полевой.

- Это часть истории нашей тверской журналистики, которая ставит регион на высокий уровень. У нас очень талантливые люди, которые любят свою Родину, и где бы они ни были, всегда находят момент, чтобы упомянуть о своем родном крае, - сказал Игорь Руденя.

Как сообщает областное правительство, инициатива об учреждении в регионе нового звания для журналистов принадлежит самим представителям СМИ Верхневолжья. Кому именно, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU