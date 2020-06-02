В Тверской области водитель на иномарке сбил девочку-велосипедистку

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:39:21+03:00

В Тверской области сбили девочку на велосипеде Фото: УГИБДД России по Тверской области

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ДТП произошло днем, 2 июня, в районе дома №108 по улице Первомайская в Конаково Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, одиннадцатилетняя девочка выехала на велосипеде с второстепенной дороги на главную, не предоставив преимущество автмобилю "БМВ".

Пострадавшая получила травмы. Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU