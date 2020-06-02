В Твери продолжается благоустройство нового сквера в микрорайоне "Южный"
В Твери продолжается благоустройство сквера на улице Можайского в микрорайоне "Южный". Территорию облагораживают в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
В июне подрядчик приступил ко второму этапу работ. После обустройства пешеходных дорожек и установки систумы наружного освещения, на территории нового парка начинают высаживать деревья, устанавливают скамейки и урны, сеют газон.
Реализация проекта рассчитана до конца 2020 года. К этому времени в сквере должны появиться детские игровые зоны и площадки для занятий спортом, а также фонтан с подсветкой.
ИСТОЧНИК KP.RU