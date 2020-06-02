В Твери продолжается благоустройство нового сквера в микрорайоне "Южный"

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:33:08+03:00

В ближайшее время здесь высадят деревья и поставят скамейки

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В Твери продолжается благоустройство сквера на улице Можайского в микрорайоне "Южный". Территорию облагораживают в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В июне подрядчик приступил ко второму этапу работ. После обустройства пешеходных дорожек и установки систумы наружного освещения, на территории нового парка начинают высаживать деревья, устанавливают скамейки и урны, сеют газон.

Реализация проекта рассчитана до конца 2020 года. К этому времени в сквере должны появиться детские игровые зоны и площадки для занятий спортом, а также фонтан с подсветкой.

ИСТОЧНИК KP.RU