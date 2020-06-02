2020-06-02T18:33:08+03:00
Общество

В Твери продолжается благоустройство нового сквера в микрорайоне "Южный"

В ближайшее время здесь высадят деревья и поставят скамейки
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери продолжается благоустройство сквера в "Южном" Фото: администрация ТвериВ Твери продолжается благоустройство сквера в "Южном" Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В Твери продолжается благоустройство сквера на улице Можайского в микрорайоне "Южный". Территорию облагораживают в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В июне подрядчик приступил ко второму этапу работ. После обустройства пешеходных дорожек и установки систумы наружного освещения, на территории нового парка начинают высаживать деревья, устанавливают скамейки и урны, сеют газон.

Реализация проекта рассчитана до конца 2020 года. К этому времени в сквере должны появиться детские игровые зоны и площадки для занятий спортом, а также фонтан с подсветкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
26 малоимущих семей смогут переехать в новое жилье в Тверской области
В Тверской области предприятие задолжало работникам 170 тысяч рублей
Продавец меда ограбил пенсионерку в Твери
Звание «Почетный журналист» собираются учредить в Тверской области
В Тверской области водитель на иномарке сбил девочку-велосипедистку
В Твери продолжается благоустройство нового сквера в микрорайоне "Южный"
Спасатели МЧС провели дезинфекцию в Красном Холме и Фирово Тверской области
В Тверской области суд запретил сайты по продаже капканов
По размеру пенсий Тверская область на шестом месте в ЦФО
Между деревнями Тверской области из-за ливней размыло переправу
В Тверской области увеличат «подъемные» для медиков на селе
Тверская область на шестом месте в ЦФО по уровню денежных доходов населения
Житель Тверской области заплатит штраф за призывы к терроризму
Пропавшая в Тверской области девушка нашлась в Удомле
Сильный ветер не утихнет в Тверской области