2020-06-02T18:19:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Спасатели МЧС провели дезинфекцию в Красном Холме и Фирово Тверской области

Специальным раствором обработали общественные места
Ольга ТРОФИМОВА
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Спасатели МЧС продолжают дезинфекцию общественных мест Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСпасатели МЧС продолжают дезинфекцию общественных мест Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В Тверской области в целях предупреждения распространения коронавируса продолжается дезинфекция объектов транспортной инфраструктуры, массового пребывания людей и социально значимых объектов.

Обработка ведется во всех муниципалитетах региона. Накануне в Красном холме пожарные ПСЧ-32 провели дезинфекцию скверов и парков. В Фировском районе личным составом ПСЧ-56 проведена дезинфекция остановок общественного транспорта.

- Работы по дезинфекции осуществляются в специальной экипировке, с использованием средств индивидуальной защиты с помощью растворов безопасных для людей и животных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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