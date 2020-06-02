Спасатели МЧС провели дезинфекцию в Красном Холме и Фирово Тверской области
В Тверской области в целях предупреждения распространения коронавируса продолжается дезинфекция объектов транспортной инфраструктуры, массового пребывания людей и социально значимых объектов.
Обработка ведется во всех муниципалитетах региона. Накануне в Красном холме пожарные ПСЧ-32 провели дезинфекцию скверов и парков. В Фировском районе личным составом ПСЧ-56 проведена дезинфекция остановок общественного транспорта.
- Работы по дезинфекции осуществляются в специальной экипировке, с использованием средств индивидуальной защиты с помощью растворов безопасных для людей и животных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU