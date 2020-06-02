В Тверской области суд запретил сайты по продаже капканов

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:04:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Тверская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила пять сайтов, содержащих материалы о продаже капканов и ловушек на диких животных.

- Размещение такой информации в сети Интернет противоречит требованиям Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", способствует совершению правонарушений, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность, - уточнили в ведомстве.

Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым требованием о признании информации запрещенной к распространению, которое рассмотрено и удовлетворено. Доступ к ресурсам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU