По размеру пенсий Тверская область на шестом месте в ЦФО

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:03:13+03:00

Средняя пенсия в Тверской области в первом квартале 2020 года составила 14574 рубля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Тверская область занимает шестое место среди шестнадцати регионов ЦФО по размеру начисленных пенсий: средняя начисленная пенсия в нашем регионе в первом квартале 2020 года составила 14574 рубля.

Лидеры ЦФО по размеру начисленных пенсий: Ярославская (15224 руб.), Калужская (14892 руб.) и Тульская (14833 руб.) области. В хвосте списка – Воронежская (13944 руб.), Курская (13779 руб.) и Тамбовская (13434 руб.) области.

Напомним, также Тверьстат сообщал о статистике денежных доходов населения по регионам ЦФО.

Графика: Тверьстат.

ИСТОЧНИК KP.RU