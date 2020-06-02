2020-06-02T18:03:13+03:00
Экономика

По размеру пенсий Тверская область на шестом месте в ЦФО

Статистику начисленных пенсий представил Тверьстат по данным Пенсионного фонда РФ
Виктория ТУШКОВА
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Средняя пенсия в Тверской области в первом квартале 2020 года составила 14574 рубля.Средняя пенсия в Тверской области в первом квартале 2020 года составила 14574 рубля.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Тверская область занимает шестое место среди шестнадцати регионов ЦФО по размеру начисленных пенсий: средняя начисленная пенсия в нашем регионе в первом квартале 2020 года составила 14574 рубля.

Лидеры ЦФО по размеру начисленных пенсий: Ярославская (15224 руб.), Калужская (14892 руб.) и Тульская (14833 руб.) области. В хвосте списка – Воронежская (13944 руб.), Курская (13779 руб.) и Тамбовская (13434 руб.) области.

Напомним, также Тверьстат сообщал о статистике денежных доходов населения по регионам ЦФО.

Графика: Тверьстат.

Графика: Тверьстат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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