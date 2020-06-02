2020-06-02T18:23:41+03:00
Происшествия

Между деревнями Тверской области из-за ливней размыло переправу

Синоптики обещают продолжение осадков
Ольга ТРОФИМОВА
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Между двумя деревнями в Тверской области размыло переправу Фото: vk.com/"Максатиха OnLine"/Светлана Дюжева (скрин видео)Между двумя деревнями в Тверской области размыло переправу Фото: vk.com/"Максатиха OnLine"/Светлана Дюжева (скрин видео)
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ЧП произошло 1 июня в Максатихинском районе Тверской области. Как сообщили жители в местном паблике в соцсети, размыло переправу от деревни Старое Паулино до деревни Новое Паулино. бвал произошел на пересечении двух рек - Гнилуха и Тишина.

- Ранее этот участок был засыпан каменными материалами. После спада воды начнутся работы по укладке железобетонной трубы, так как засыпать ручей нецелесообразно, при подъеме воды будет происходить затопление и размыв, - уточнили в управлении по территориальному развитию администрации Максатихинского района.

Чтобы попасть в деревни жителям придется объежать размытый участок через другие населенные пункты. В частности, в деревню Старое Паулино проехать можно со стороны деревни Засека Малышевского сельского поселения, а в деревню Новое Паулино - со стороны деревни Кострецы Зареченского сельского поселения.

Кстати, в минувшие выходные из-за сильных дождей провалился асфальт на мосту через ручей на улице Троицкая в Кимрах.

Между тем, в ближайшие дни синоптики прогнозируют усиление осадков в Тверской области.

В Тверской области размыло переправу между деревнями.Автор: vk.com/"Максатиха OnLine"/Светлана Дюжева

ИСТОЧНИК KP.RU

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