В Тверской области увеличат «подъемные» для медиков на селе

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:44:23+03:00

Вот такие ФАПы установлены в регионе для работы медиков. Фото: ПТО

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В регионе для медиков, которые едут работать на село, в 1,5 раза увеличат единовременные выплаты. Такое решение принято на заседании областного правительства, которое 2 июня провёл губернатор Игорь Руденя.

«Подъемные» в этом году получат 15 врачей и 15 фельдшеров. Размер выплат с учетом повышения составит 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно.

- Понимаем, что одних только денег недостаточно, поэтому уже на этой неделе рассмотрим дополнительную программу по долгосрочному системному стимулированию и мотивации медицинских работников, - сообщил после заседания Игорь Руденя журналистам.

По словам губернатора, соответствующие нормативно-правовые акты планируется принять до 1 сентября.

Также в регионе предусмотрены единовременные выплаты медработникам, которые приехали работать в сельскую местность, не являющуюся отдалённой. Здесь по 1 млн рублей в 2020 году получат два врача, по 500 тыс. – два фельдшера.

Стимулирующие выплаты медикам, переезжающим помогать людям на селе, в Верхневолжье оказывается с 2012 года.

Как сообщает областное правительство, за это время "подъемные" предоставлены 130 врачам и 4 фельдшерам.

ИСТОЧНИК KP.RU