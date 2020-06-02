В Тверской области увеличат «подъемные» для медиков на селе
В регионе для медиков, которые едут работать на село, в 1,5 раза увеличат единовременные выплаты. Такое решение принято на заседании областного правительства, которое 2 июня провёл губернатор Игорь Руденя.
«Подъемные» в этом году получат 15 врачей и 15 фельдшеров. Размер выплат с учетом повышения составит 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно.
- Понимаем, что одних только денег недостаточно, поэтому уже на этой неделе рассмотрим дополнительную программу по долгосрочному системному стимулированию и мотивации медицинских работников, - сообщил после заседания Игорь Руденя журналистам.
По словам губернатора, соответствующие нормативно-правовые акты планируется принять до 1 сентября.
Также в регионе предусмотрены единовременные выплаты медработникам, которые приехали работать в сельскую местность, не являющуюся отдалённой. Здесь по 1 млн рублей в 2020 году получат два врача, по 500 тыс. – два фельдшера.
Стимулирующие выплаты медикам, переезжающим помогать людям на селе, в Верхневолжье оказывается с 2012 года.
Как сообщает областное правительство, за это время "подъемные" предоставлены 130 врачам и 4 фельдшерам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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