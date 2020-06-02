2020-06-02T17:44:23+03:00
Общество

В Тверской области увеличат «подъемные» для медиков на селе

Их повысят в 1,5 раза
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Вот такие ФАПы установлены в регионе для работы медиков. Фото: ПТОВот такие ФАПы установлены в регионе для работы медиков. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В регионе для медиков, которые едут работать на село, в 1,5 раза увеличат единовременные выплаты. Такое решение принято на заседании областного правительства, которое 2 июня провёл губернатор Игорь Руденя.

«Подъемные» в этом году получат 15 врачей и 15 фельдшеров. Размер выплат с учетом повышения составит 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно.

- Понимаем, что одних только денег недостаточно, поэтому уже на этой неделе рассмотрим дополнительную программу по долгосрочному системному стимулированию и мотивации медицинских работников, - сообщил после заседания Игорь Руденя журналистам.

По словам губернатора, соответствующие нормативно-правовые акты планируется принять до 1 сентября.

Также в регионе предусмотрены единовременные выплаты медработникам, которые приехали работать в сельскую местность, не являющуюся отдалённой. Здесь по 1 млн рублей в 2020 году получат два врача, по 500 тыс. – два фельдшера.

Стимулирующие выплаты медикам, переезжающим помогать людям на селе, в Верхневолжье оказывается с 2012 года.

Как сообщает областное правительство, за это время "подъемные" предоставлены 130 врачам и 4 фельдшерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Между деревнями Тверской области из-за ливней размыло переправу
В Тверской области увеличат «подъемные» для медиков на селе
Тверская область на шестом месте в ЦФО по уровню денежных доходов населения
Житель Тверской области заплатит штраф за призывы к терроризму
Пропавшая в Тверской области девушка нашлась в Удомле
Сильный ветер не утихнет в Тверской области
В Тверской области 68 водителей привлекли к ответственности за "пьяное" вождение
В ДТП на улице Благоева в Твери столкнулись три машины
Работающим пенсионерам от 65 лет продлили больничные в Тверской области
Котлеты с листериями производило предприятие в Тверской области
В Твери злоумышленник спилил трос и украл велосипед
В Торжке Тверской области легковушка наехала на пешехода
Работодатели Тверской области задолжали своим работникам более 80 млн рублей
Несовершеннолетняя девушка ушла из дома и пропала в Тверской области
В Тверской области под наблюдением медиков остаются 520 пациентов с коронавирусом
В городском округе Тверской области преобразят центральную улицу
Две иномарки столкнулись на трассе М-10 в Тверской области, есть пострадавший
В Тверской области водитель на темной дороге сбил двух пешеходов и скрылся
Житель Тверской области задержан за хранение крупной партии наркотиков
В Твери по факту выпадения ребенка из окна прокуратура проводит проверку
Из гаража жителя Твери украли автомобильные колеса и аккумулятор
В Тверской области начали передавать продуктовые наборы семьям с особенными детьми
В Тверской области выявлены клещи с энцефалитом и бореллиозом
#Студвеснадома: в Твери начался приём заявок на "Студенческую весну" в режиме самоизоляции
Тверская область поднялась на два пункта в рейтинге социально-экономического положения регионов
В Тверской области выплатами поддержат семьи с детьми 16-17 лет