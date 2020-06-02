Тверская область на шестом месте в ЦФО по уровню денежных доходов населения

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:34:51+03:00

Доходы среднестатистического жителя нашего региона в первом квартале 2019 года составляли 25947 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистикой денежных доходов за первый квартал 2020 года поделился Тверьстат

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Среди шестнадцати регионов ЦФО Тверская область занимает 6-е место по уровню денежных доходов населения: среднедушевые доходы жителя нашего региона в первом квартале 2020 года составляли 25947 рублей.

Лидеры ЦФО по доходам населения: Калужская (30091 руб.), Липецкая (29392 руб.) и Воронежская (28312) области. Последние места заняли Костромская ( 23342 руб.), Ивановская ( 23138 руб.) и Рязанская (22982 руб.) области.

Напомним, под денежным доходом в экономике и статистике принято понимать суммы денег, получаемые населением. Основными источниками денежных доходов являются зарплата, доход от предпринимательской деятельности, социальные выплаты.

Графика: Тверьстат.

ИСТОЧНИК KP.RU