Житель Тверской области заплатит штраф за призывы к терроризму

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:27:12+03:00

Житель Тверской области осужден за призывы к терроризму Фото: УФСБ России по Тверской области

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Житель Тверской области, 1983 гда рождения, осужден по ч.2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Его противоправная деятельность была пресечена УФСБ России по Тверской области. Установлено, что в сети Интернет осужденный размещал публичные призывы к терроризму.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU