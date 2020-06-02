Житель Тверской области заплатит штраф за призывы к терроризму
Его деятельность пресекла ФСБ
Житель Тверской области осужден за призывы к терроризму Фото: УФСБ России по Тверской области
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Житель Тверской области, 1983 гда рождения, осужден по ч.2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).
Его противоправная деятельность была пресечена УФСБ России по Тверской области. Установлено, что в сети Интернет осужденный размещал публичные призывы к терроризму.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.
Решение вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU