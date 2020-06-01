2020-06-01T16:33:51+03:00
Общество

Дополнительные меры поддержки семей с детьми могут ввести в Тверской области

Такую задачу поставил губернатор
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Губернатор провел организационное совещание. Фото: ПТОГубернатор провел организационное совещание. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В первый день лета в областном правительстве прошло организационное совещание. Его провел губернатор Игорь Руденя.

Среди прочего на заседании обсуждались возможности расширения комплекса мер поддержки института семьи в Верхневолжье

На том, что это необходимо сделать, акцентировал внимание губернатор.

- Необходимо предусмотреть дополнительные направления поддержки семей с детьми, многодетных семей, - поставил задачу Игорь Руденя.

О том, что это будут за направления, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
#Студвеснадома: в Твери начался приём заявок на "Студенческую весну" в режиме самоизоляции
Тверская область поднялась на два пункта в рейтинге социально-экономического положения регионов
В Тверской области выплатами поддержат семьи с детьми 16-17 лет
Дополнительные меры поддержки семей с детьми могут ввести в Тверской области
В аптеках Твери нет иммуноглобулина против клещевого энцефалита
В Тверской области пособия на первого ребенка получили уже больше 6 тыс. семей
В Ржеве Тверской области толпа людей "штурмует" здание МУП "ДЭЗ" из-за ошибок в квитанциях
В Тверской области под колеса "Сапсана" попал лось
Кому в Твери с 1 июня отключат горячую воду
Семьи Тверской области начали получать единовременные пособия на детей от 3 до 16 лет
В УФСИН Тверской области состоится дистанционый прием граждан
19-летняя жительница Тверской области заключила фиктивный брак с иностранцем
Пока хозяйка спала, гость украл телевизор в Тверской области
Семь долгожительниц Тверской области отметили Дни рождения в мае
МЧС объявило творческий конкурс для детей Тверской области
Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем защиты детей
В Тверской области после коронавируса из больниц выписались более тысячи человек
В Твери трехлетняя девочка выпала из окна многоквартирного дома
В Тверской области "пятнашка" вылетела в кювет, пострадал водитель
В Твери полицейские "накрыли" наркопритон
В Тверской области пьяный мотоциклист опрокинулся в кювет
Полиция предупреждает жителей Тверской области о поддельном сайте "Госуслуг"
Потенцильный квартиросъемщик обманул жителя Твери