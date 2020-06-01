Дополнительные меры поддержки семей с детьми могут ввести в Тверской области

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:33:51+03:00

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В первый день лета в областном правительстве прошло организационное совещание. Его провел губернатор Игорь Руденя.

Среди прочего на заседании обсуждались возможности расширения комплекса мер поддержки института семьи в Верхневолжье

На том, что это необходимо сделать, акцентировал внимание губернатор.

- Необходимо предусмотреть дополнительные направления поддержки семей с детьми, многодетных семей, - поставил задачу Игорь Руденя.

О том, что это будут за направления, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU