Дополнительные меры поддержки семей с детьми могут ввести в Тверской области
Такую задачу поставил губернатор
Губернатор провел организационное совещание. Фото: ПТО
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В первый день лета в областном правительстве прошло организационное совещание. Его провел губернатор Игорь Руденя.
Среди прочего на заседании обсуждались возможности расширения комплекса мер поддержки института семьи в Верхневолжье
На том, что это необходимо сделать, акцентировал внимание губернатор.
- Необходимо предусмотреть дополнительные направления поддержки семей с детьми, многодетных семей, - поставил задачу Игорь Руденя.
О том, что это будут за направления, пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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