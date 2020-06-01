В аптеках Твери нет иммуноглобулина против клещевого энцефалита
В редакцию «КП»-Тверь» обратился читатель с вопросом, где в Твери найти иммуноглобулин против клещевого энцефалита. С его слов, в городских аптеках этого препарата нет.
Иммуноглобулин против клещевого энцефалита позволяет не заболеть, если укусил энцефалитный клещ. При помощи экстренной инъекции этого препарата делается так называемая серопрофилактика – пассивная иммунизация (введение антител) против клещевого энцефалита.
Дабы проверить поступившую от читателя информацию, «КП»-Тверь» обзвонила городские аптеки. В шести аптечных сетях нам ответили, что иммуноглобулина против клещевого энцефалита у них в наличии действительно нет. Не оказалось его и в двух крупных интернет-аптеках.
Серопрофилактику делают как в частных клиниках, так и в государственных медицинских учреждениях. Учитывая, что в разгаре сезон активности клещей, «КП»-Тверь» отправила в Минздрав Тверской области вопрос о наличии иммуноглобулина против клещевого энцефалита в медучреждениях региона. Редакция обязательно опубликует ответ министерства, как только его получит.
ИСТОЧНИК KP.RU