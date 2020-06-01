В аптеках Твери нет иммуноглобулина против клещевого энцефалита

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:15:40+03:00

Клещи, которые водятся в Тверской области, могут быть переносчиками энцефалита и болезни Лайма. Фото: Александр БОЙКО

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В редакцию «КП»-Тверь» обратился читатель с вопросом, где в Твери найти иммуноглобулин против клещевого энцефалита. С его слов, в городских аптеках этого препарата нет.

Иммуноглобулин против клещевого энцефалита позволяет не заболеть, если укусил энцефалитный клещ. При помощи экстренной инъекции этого препарата делается так называемая серопрофилактика – пассивная иммунизация (введение антител) против клещевого энцефалита.

Дабы проверить поступившую от читателя информацию, «КП»-Тверь» обзвонила городские аптеки. В шести аптечных сетях нам ответили, что иммуноглобулина против клещевого энцефалита у них в наличии действительно нет. Не оказалось его и в двух крупных интернет-аптеках.

Серопрофилактику делают как в частных клиниках, так и в государственных медицинских учреждениях. Учитывая, что в разгаре сезон активности клещей, «КП»-Тверь» отправила в Минздрав Тверской области вопрос о наличии иммуноглобулина против клещевого энцефалита в медучреждениях региона. Редакция обязательно опубликует ответ министерства, как только его получит.

ИСТОЧНИК KP.RU