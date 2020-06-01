В Тверской области пособия на первого ребенка получили уже больше 6 тыс. семей

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:04:55+03:00

Общий объем субвенции федерального бюджета на финансирование в тверском регионе данной меры поддержки в 2020 году составляет 1,2 млрд рублей. Фото: "КП" Архив

Эта мера господдержки установлена по инициативе президента России с 2018 года

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В нашем регионе с 1 января 2018 года - времени введения в стране ежемесячного пособия на рождение или усыновление первого ребенка - данные выплаты получили 6204 семьи.

Размер пособия в этом году в Тверской области равняется 11399 рублям. Право на нее имеют семьи, в которых среднедушевой доход ниже величины двух прожиточных минимумов трудоспособного населения, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Как утверждает областное правительство, в 2020 году за пособием могут обратиться семьи, в которых совокупный доход не превышает 71347 рублей 32 копеек.

Добавим, что эти выплаты осуществляются в соответствие с нацпроектам «Демография».

В Верхневолжье в его рамках реализуется эффективный комплекс мер, направленный на поддержку института семьи. Губернатор Игорь Руденя уверен, что их реализация позволит увеличить рождаемость в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU