В Тверской области пособия на первого ребенка получили уже больше 6 тыс. семей
В нашем регионе с 1 января 2018 года - времени введения в стране ежемесячного пособия на рождение или усыновление первого ребенка - данные выплаты получили 6204 семьи.
Размер пособия в этом году в Тверской области равняется 11399 рублям. Право на нее имеют семьи, в которых среднедушевой доход ниже величины двух прожиточных минимумов трудоспособного населения, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.
Как утверждает областное правительство, в 2020 году за пособием могут обратиться семьи, в которых совокупный доход не превышает 71347 рублей 32 копеек.
Добавим, что эти выплаты осуществляются в соответствие с нацпроектам «Демография».
В Верхневолжье в его рамках реализуется эффективный комплекс мер, направленный на поддержку института семьи. Губернатор Игорь Руденя уверен, что их реализация позволит увеличить рождаемость в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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