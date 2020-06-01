2020-06-01T15:54:16+03:00
Общество

В Ржеве Тверской области толпа людей "штурмует" здание МУП "ДЭЗ" из-за ошибок в квитанциях

К оплате потребителям выставили завышенные суммы
Ольга ТРОФИМОВА
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К оплате потребителям выставили завышенные суммы Фото: vk.com/"Ржевские новости"К оплате потребителям выставили завышенные суммы Фото: vk.com/"Ржевские новости"
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Утром, 1 июня, возле офиса МУП "ДЭЗ" на улице Большой Спасской, 36, во Ржеве Тверской области, собралась топла возмущенных горожан. Люди пришли разбираться с квитанциями за коммунальные услуги. В которых из-за ошибок в базе, им выставили завышенные суммы к оплате.

Раньше начислением платежей занималась частная компания, с апреля эти функции возложены на МУП "ДЕЗ", которое осуществляет начисления в многоквартирных домах и в частном секторе.

- Информационные базы, по которым осуществляются начисления каждому конкретному плательщику, оказались неточными, что и стало причиной ошибок в квитанциях, - сообщают "Ржевские новости".

При переходе полномочий из одной организации в другую, такая проблема - не редкость.

Аналогичная ситуация с квитанциями произошла в январе этого года в Калининском районе Тверской области. Жители получили квитанции за электричество с суммами, завышенными в несколько раз и приехали в Тверь "штурмовать" офис МРСК Центра "Тверьэнерго". Тогда всем сделали перерасчет.

А тем временем руководство МУП "ДЭЗ" сообщило, что до 1 июля будет проведена корректировка суммы оплаты в квитанциях жителей Ржева. Пенни и штрафы за указанный период начисляться не будут.

Для проведения корректировки квитанций необходимо направить показания приборов учета по электронной почте 69002@rzhevvodokanal.ru или сообщить их по телефону 8(48232)69-002. Оплату можно производить после внесения корректировок.

В период пандемии коронавируса жителей призывают оставаться дома, подумать о своем здоровье и отложить визит в офис.

МУП "ДЭЗ" разъяснило потребителям ситуацию с начислениями Фото: vk.com/"Ржевские новости"

МУП "ДЭЗ" разъяснило потребителям ситуацию с начислениями Фото: vk.com/"Ржевские новости"

ИСТОЧНИК KP.RU

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