В Тверской области под колеса "Сапсана" попал лось
Движение поездов на участке не нарушалось
В Тверской области лось попал под "Сапсан" Фото: архив "КП"
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ЧП произошло около 21:37 вечера, 31 мая, на 461-м км Октябрьской железной дороги. Лось выбежал на пути перед приближающимся скоростным поездом "Сапсан", который ехал из Санкт-Петербурга в Москву.
Как сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД России на станции Тверь, данное происшествие на график движения поездов не повлияло.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU