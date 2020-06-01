В Тверской области под колеса "Сапсана" попал лось

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:16:46+03:00

В Тверской области лось попал под "Сапсан" Фото: архив "КП"

Движение поездов на участке не нарушалось

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло около 21:37 вечера, 31 мая, на 461-м км Октябрьской железной дороги. Лось выбежал на пути перед приближающимся скоростным поездом "Сапсан", который ехал из Санкт-Петербурга в Москву.

Как сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД России на станции Тверь, данное происшествие на график движения поездов не повлияло.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU