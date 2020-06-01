2020-06-01T14:54:45+03:00
Общество

Кому в Твери с 1 июня отключат горячую воду

Стартует первый этап отключений
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери стартовал первый этап гидравлических испытанийВ Твери стартовал первый этап гидравлических испытанийФото: Алексей ФОКИН
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С 1 июня в Твери начался первый этап отключений горячей воды в домах горожан.

Напомним, в этом году гидравлические испытания проводятся по новому графику из-за коронавируса.

Плановые ремонты пройдут потапно во всех районах города и завершаться 17 сентября.

С 1 по 15 июня воды не будет по адресам:

А. Дементьева, дома №№ 23, 29, 36/38, 37, 38, 39, 39к2, 44, 48, 50,

Вагжанова (1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 12, 16),

Вокзальная (4, 5, 5к1, 6, 8, 12/22, 16),

Вольного Новгорода (1, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19к1, 19к2, 21),

Индустриальная (2, 13а),

Крылова (3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 21, 22, 26, 28, 29/40, 30),

Медниковская (24),

Московская ( 1, 10, 24к1, 24к2, 24к3, 76, 78, 80, 82, 86а, 95/14, 99, 111, 114),

Новоторжская (22, 22а, 22к1),

Пушкинская (1, 3, 5, 7, 9, 11, 20, 22),

Рыбацкая (1/48, 3, 4, 42, 44),

Салтыкова-Щедрина (44),

Серебряная (3, 5, 7, 14),

Симеоновская (87, 89),

Советская (9, 15, 17, 19, 21, 23, 23кБ, 25, 27, 29, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54к1, 54к2, 56к1, 56к2, 60, 62, 64),

Трехсвятская (49),

Чернышевского (1),

Смоленский переулок (8, 8к1, 8к2, 32),

Студенческий переулок (40,42)

Татарский переулок (29)

Радищева ( 47,49),

Степана Разина ( 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 42)

Тверской проспект (16, 18).

Московский район:

Вагжановский переулок (2, 6, 9, 14),

Малая Самара (2, 7, 9, 9к1),

Керамического завода пос. (5)

Московское шоссе (3, 35)

Артюхиной (1б, 1в, 3, 5, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 9к4, 11к1, 11к2, 11к3, 11к4 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 15д, 24к1, 24к3, 24к4, 24к5, 26, 32),

Веселова (6, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34/28, 35),

Дорошиха (1),

Зинаиды Тимофеевой (3, 4, 6, 7, 8, 9),

Луначарского (1, 3, 3к1, 4, 5, 5к1, 6, 7, 7/36, 8, 9, 9к1, 10, 12),

2-я Металлистов (8),

Оборонная (1, 3, 5, 7, 8, 9/27, 10),

Поселковая 1-я (3, 5, 7, 8, 8а),

П. Савельевой (2, 2к2, 3, 5, 6, 6к1, 6к2, 7, 9, 10, 14, 15, 15к2, 17, 19, 21, 23, 23к1, 23к2, 23к3, 27, 33к1, 33к2, 35к1, 35к2, 35к4, 37к1, 37к6, 39к1, 39к3, 39к4, 39к5),

Седова (1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 7б, 7в, 120а, 120б, 124а),

Фрунзе (2, 4, 6, 8к1, 8к2, 10, 12, 14, 16),

Хромова (3а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 7к2, 8, 8а, 9, 9к2, 10, 10к1, 11, 12, 12а, 13к1, 13к2, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18к1, 18к2, 18к3, 22),

Безымянный переулок (4),

Металлистов 4-й пер. (5,7),

Перекопский переулок (2, 4, 6, 11, 11а, 13а, 15, 15а),

Иртыша наб. (31, 33, 35),

Молодежный бульвар (1, 3к1, 3к2, 3к3, 5, 6к1, 6к2, 6к3, 8к1, 8к2, 12, 14, 15, 16)

Петербургское шоссе ( 4, 4в, 4г, 4д, 4е, 7а, 9, 9а, 9б, 10к1, 10к2, 14к1, 14к2, 18, 19, 20, 21, 22к1, 22к2, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37к1, 43, 45, 45а, 47, 47б, 49, 49к2, 50, 50к1, 51, 51а, 51б, 51в, 51к6, 53, 54/2, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82/2, 86, 89, 91, 99, 103, 103а, 107, 111, 113, 115к1, 115к2, 116, 118, 120, 122, 124).

Маяковского (44, 48),

2-й Осипенко (4, 8, 10, 18, 20, 24),

Пржевальского(14/50, 18/8, 55, 55а, 57, 58, 58к1, 59, 60, 61, 62, 64, 64к1, 66, 68, 70),

Розы Люксембург (96, 98, 100, 102),

Серова (57),

Серова 2-й (2, 6, 8, 10, 12, 33),

Силикатная 1-я (3, 7, 11, 13а),

Силикатный 2-я (2/21, 2к2, 4, 6),

Томского (4, 6/2, 8/1, 12, 14),

Туполева (101, 103, 107, 109, 112/24, 113, 115, 116, 116к2, 116к3, 118)

Малый заводской проезд (12)

Элеватор: весь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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