2020-06-01T14:32:31+03:00
Общество

Семьи Тверской области начали получать единовременные пособия на детей от 3 до 16 лет

Ее получат семьи, в которых воспитывается более 176 тысяч детей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области выплаты получат семьи, в которых воспитывается более 176 тысяч детейВ Тверской области выплаты получат семьи, в которых воспитывается более 176 тысяч детейФото: Евгения ГУСЕВА
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С 1 июня семьи Тверской области начали получать единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Напомним, данная мера была установлена главой государства в связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей положена на каждого ребенка. В Тверской области ее получат семьи, в которых воспитывается более 176 тысяч детей.

Напомним, подать заявление можно на сайте Госуслуг и Пенсионного фонда (ПФР). При уловии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг, заявителю нужно только внести данные о ребенке (потребуется свидетельство о рождении и СНИЛС) и реквизиты банковского счета. Сделать это можно в специальном разделе "Как получить 10 000 рублей на ребенка с 3 до 16 лет". Доступ - с главной страницы.

В одно заявление необходимо вписать сразу всех детей (для этого есть кнопка "Добавить ребенка").

Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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