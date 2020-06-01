В УФСИН Тверской области состоится дистанционый прием граждан
5 июня в УФСИН Тверской области состоится дистанционый прием граждан. С 12:00 до 14:00 по телефону на вопросы обратившихся ответят начальник УФСИН России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Кузьмин и Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова.
Прием будет осуществляться по предварительной записи, она ведется по тел.: (4822) 34-18-09.
Обратившихся проконсультируют по вопросам, касающимся соблюдения и защиты прав заключенных.
- Записавшиеся на прием могут заранее выслать в адрес Уполномоченного (info@ombudsman-tver.ru) копии документов, требующихся для рассмотрения обращений, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU