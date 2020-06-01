1 Июнь 2020 2020-06-01T14:05:04+03:00

В УФСИН России по Тверской области состоится дистанционный прием граждан Фото: Татьяна Коркина

Обратиться можно по предварительной записи

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5 июня в УФСИН Тверской области состоится дистанционый прием граждан. С 12:00 до 14:00 по телефону на вопросы обратившихся ответят начальник УФСИН России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Кузьмин и Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова.

Прием будет осуществляться по предварительной записи, она ведется по тел.: (4822) 34-18-09.

Обратившихся проконсультируют по вопросам, касающимся соблюдения и защиты прав заключенных.

- Записавшиеся на прием могут заранее выслать в адрес Уполномоченного (info@ombudsman-tver.ru) копии документов, требующихся для рассмотрения обращений, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU