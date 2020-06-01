19-летняя жительница Тверской области заключила фиктивный брак с иностранцем

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:23:03+03:00

Девушка за деньги заключила фиктивный брак с иностранцем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Прокуратура провела проверку и установила, что 19-летняя жительница Рамешковского района заключила фиктивный брак с гражданином Республики Грузия. Мужчина пообещал ей денежное вознаграждение в 30 000 рублей, но денег она не получила.

"Жених" преследовал цель - получить разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство, а затем и гражданства Российской Федерации.

Прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием об аннулировании брака, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU