2020-06-01T13:23:03+03:00
Общество

19-летняя жительница Тверской области заключила фиктивный брак с иностранцем

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Девушка за деньги заключила фиктивный брак с иностранцемДевушка за деньги заключила фиктивный брак с иностранцемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокуратура провела проверку и установила, что 19-летняя жительница Рамешковского района заключила фиктивный брак с гражданином Республики Грузия. Мужчина пообещал ей денежное вознаграждение в 30 000 рублей, но денег она не получила.

"Жених" преследовал цель - получить разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство, а затем и гражданства Российской Федерации.

Прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием об аннулировании брака, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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