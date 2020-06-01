2020-06-01T12:54:45+03:00
Происшествия

Пока хозяйка спала, гость украл телевизор в Тверской области

Ущерб составил 10 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области у женщины украли телевизорВ Тверской области у женщины украли телевизор
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В полицию с заявлением о краже обратилась 29-летняя жительница города Белый. Женщина сообщила, что в день происшествия пригласила выпить к себе домой малознакомого мужчину. Когда хазяйка уснула, гость похитил телевизор и скрылся. Ущерб составил 10 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, неработающий 38-летний местный житель. От мужчины получены признательные показания. Похищенное изъято и возвращено владелице.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Он задержан. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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