Семь долгожительниц Тверской области отметили Дни рождения в мае
100-летний юбилей в мае отметили пять долгожительниц Тверской области.
По данным регионального отделения Пенсионного Фонда России, сотый день рождения отметили жительница Кимр Клавдия Федоровна Сенаторова, Мария Матвеевна Колпакова из Нелидовского городского округа, жительница Ржева Елена Васильевна Покровская, Елизавета Федотовная Спиридонова из Весьегонского муниципального округа и жительница Твери Фаина Николаевна Терентьева.
103 года исполнилось Марии Александровне Назаровой из Осташковского городского округа, 104-й День рождения отметила Прасковья Васильевна Рыкунова из Твери.
"КП"-Тверь" поздравляет именинниц и желает им крепкого здоровья!
ИСТОЧНИК KP.RU