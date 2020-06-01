2020-06-01T11:24:48+03:00
Общество

МЧС объявило творческий конкурс для детей Тверской области

Прием работ стартовал 1 июня
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
МЧС объявило творческий конкурс для детей Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиМЧС объявило творческий конкурс для детей Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

ГУ МЧС России по Тверской области совместно с Тверским городским отделением ТРО ВДПО запускает творческий конкурс для детей "Лето без опасности".

Отправить на конкурс творческие работы на тему пожарной безопасности и правилах нахождения у водоемов могут дети до 16 лет. Прием и оценка работ проходят с 1 по 30 июня в онлайн-режиме. На конкурс принимаются: рисунки, поделки, стихи и другие творческие работы.

Направить их можно на электронную почту: mchs.pressa@mail.ru с пометкой "детский конкурс" или опубликовать работу в социальных сетях с хэштегом#ЛетоБезОпасностиМЧСТверь.

Необходимо указать имя и возраст ребенка, контактные данные его официального представителя и краткое описание работы.

Победители получат призы, а лучшие работы будут опубликованы в официальных аккаунтах в социальных сетях ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
19-летняя жительница Тверской области заключила фиктивный брак с иностранцем
Пока хозяйка спала, гость украл телевизор в Тверской области
Семь долгожительниц Тверской области отметили Дни рождения в мае
МЧС объявило творческий конкурс для детей Тверской области
Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем защиты детей
В Тверской области после коронавируса из больниц выписались более тысячи человек
В Твери трехлетняя девочка выпала из окна многоквартирного дома
В Тверской области "пятнашка" вылетела в кювет, пострадал водитель
В Твери полицейские "накрыли" наркопритон
В Тверской области пьяный мотоциклист опрокинулся в кювет
Полиция предупреждает жителей Тверской области о поддельном сайте "Госуслуг"
Потенцильный квартиросъемщик обманул жителя Твери