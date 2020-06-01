1 Июнь 2020 2020-06-01T11:24:48+03:00

МЧС объявило творческий конкурс для детей Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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ГУ МЧС России по Тверской области совместно с Тверским городским отделением ТРО ВДПО запускает творческий конкурс для детей "Лето без опасности".

Отправить на конкурс творческие работы на тему пожарной безопасности и правилах нахождения у водоемов могут дети до 16 лет. Прием и оценка работ проходят с 1 по 30 июня в онлайн-режиме. На конкурс принимаются: рисунки, поделки, стихи и другие творческие работы.

Направить их можно на электронную почту: mchs.pressa@mail.ru с пометкой "детский конкурс" или опубликовать работу в социальных сетях с хэштегом#ЛетоБезОпасностиМЧСТверь.

Необходимо указать имя и возраст ребенка, контактные данные его официального представителя и краткое описание работы.

Победители получат призы, а лучшие работы будут опубликованы в официальных аккаунтах в социальных сетях ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU