2020-06-01T11:09:52+03:00
Общество

Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем защиты детей

Праздник отмечается 1 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем защиты детей Фото: ПТОИгорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем защиты детей Фото: ПТО
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1 июня в стране отмечается День защиты детей. С праздником жителей Верхневолжья поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Этот праздник напоминает о нашей общей ответственности за жизнь и здоровье каждого ребенка. Любому маленькому человеку нужны внимание, забота, доброта. Тепло семьи, родительская любовь помогают детям расти счастливыми и становиться достойными гражданами нашей страны, - отметил в поздравлении глава региона. - Дети – это будущее России, будущее Тверской области. Создание условий для всестороннего развития юных жителей нашей страны – один из главных приоритетов государства. Хочу выразить особую благодарность всем, чей профессиональный труд связан с воспитанием подрастающего поколения, кто передает детям мудрость и традиции нашего народа. Желаю вам новых успехов, а всем ребятам – радостных каникул, крепкого здоровья, хороших друзей, много ярких впечатлений.

Стоит отметить, что в Тверской области действует эффективная система поддержки семьи, материнства, детства. Правительством региона реализуется комплекс мер, который будет способствовать увеличению рождаемости и численности населения Тверской области.

Также, в 2020 году на федеральном и региональном уровнях приняты решения по дополнительной поддержке семей. В том числе в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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